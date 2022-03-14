Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Ракова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 и уровня госпитализаций в Москве на 40%

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Такую оценку озвучила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова в понедельник, 14 марта, приводит РИА Новости.

Она пояснила, что заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в городе снизились за неделю еще на 40 процентов. Благодаря этому власти могут наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи, отметила Ракова.

«В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырех городских больницах», — подытожила заммэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Ряд других российских регионов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки также отменили ковид-сертификаты.