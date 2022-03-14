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В российском регионе отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию против COVID-19

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Документ опубликован в понедельник, 14 марта, на сайте ведомства.

Главный санитарный врач Татарстана отметила, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против коронавируса, по данным на 10 марта превысил 80 процентов.

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В Чечне 11 марта отменили все введенные из-за COVID-19 ограничения.

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Евгения Куликова
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