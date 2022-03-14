В российском регионе отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию против COVID-19

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Документ опубликован в понедельник, 14 марта, на сайте ведомства.

Главный санитарный врач Татарстана отметила, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против коронавируса, по данным на 10 марта превысил 80 процентов.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 18 марта отменят ковид-сертификаты для общественных мест. Аналогичное решение о послаблении коронавирусных мер приняли также в Свердловской области, Республике Коми и других россйиских регионах.

В Чечне 11 марта отменили все введенные из-за COVID-19 ограничения.