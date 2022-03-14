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Еще в одном российском регионе отменят систему ковид-сертификатов

В Новосибирской области с 18 марта отменят ковид-сертификаты для общественных мест

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новосибирской области с 18 марта планируется отменить ковид-сертификаты для доступа в общественные места. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, цифровые документы больше не понадобятся для входа в театра, кинотеатры, а также на концерты и торжественные мероприятия. Ковид-сертификат также будет не нужен в санаториях, базах отдыха и в детских развлекательных центрах.

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Помимо этого, с 1 апреля документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, в российском регионе не потребуется посетителям и участникам спортивных мероприятий. Отрицательный результат ПЦР-теста понадобится тем зрителям, которые прибывают из других регионов.

Вице-губернатор Петухов объяснил, что снятие ограничений связано с улучшением ситуации с коронавирусом в регионе. Подобные решения планируют принять на заседании регионального правительства в понедельник, 14 марта, уточнил он.

Ранее из-за улучшения эпидемиологической обстановки в части субъектов сняли большинство ограничений за исключением масочного режима. В их числе Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Коми и другие регионы. В Чечне 11 марта отменили все введенные из-за COVID-19 ограничения — за месяц до этого, 10 февраля, в регионе отменили обязательное ношение масок, объяснив это улучшением эпидемиологической обстановки.

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Анастасия Шейкина
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