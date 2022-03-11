В Чечне отменили все введенные из-за COVID-19 ограничения

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене всех коронавирусных ограничений в регионе

В Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса.Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров, его слова публикует заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов в Instagram.

«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — приводит Сулейманов слова Кадырова.

Глава республики назвал ситуацию с коронавирусом в Чечне благополучной и заявил, что заболеваемость стремится к нулю. Кадыров поблагодарил региональный оперштаб и Минздрав за борьбу с COVID-19.

Ранее из-за улучшения эпидемиологической обстановки в части субъектов снимали большинство ограничений, кроме масочного режима. В их числе Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Коми и другие регионы.

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим 27 октября 2020 года. Тогда ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках и в местах массового пребывания людей. В начале пандемии коронавируса в России масочный режим вводили в каждом регионе по отдельности.