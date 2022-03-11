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Иммунолог рассказал о возможной отмене масочного режима

Врач-иммунолог Леонов: отмена масочного режима в России будет происходить поэтапно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов рассказал о возможной отмене масочного режима в России. Его слова передает радио Sputnik.

Леонов объяснил, что график заболеваемости COVID-19 показывает уверенное снижение еще с двадцатых чисел февраля, и поэтому россияне немного «расслабились». «Люди видят, что омикрон-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи», — заявил он и отметил, что масочный режим пока сохраняется.

По словам специалиста, отмена ограничений будет происходить поэтапно, когда все придет в норму. «Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино», — предположил он. Леонов считает, что в последнюю очередь масочный режим отменят в медицинских учреждениях. «Но это мое мнение, а точно сказать, как будут отменять масочный режим, могут только в Роспотребнадзоре», — резюмировал иммунолог.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Марина Совина
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