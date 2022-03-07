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Инфекционист оценил сроки завершения пандемии коронавируса

Инфекционист Тимаков заявил, что пандемия COVID-19 уйдет не раньше, чем через два-три года

Фото: АГН «Москва»

Инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил в беседе с ТАСС, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет.

«Как понять, что она ушла — когда не будут поступать в больницы люди с летальными исходами. Это два-три года, не раньше. Сформируется полноценный иммунитет и будет адаптироваться к этому вирусу полностью», — подчеркнул врач.

Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется, несмотря на то, что пандемия не завершилась, в настоящее время нет нагрузки на систему здравоохранения. Он выразил мнение, что коронавирус никуда не уйдет.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является «туман в мозгу». Кроме того, наблюдается сильная физическая слабость, вялость, потеря жизненных сил.

Марина Совина
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