Иммунолог назвал самое частое последствие коронавируса

Наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является «туман в мозгу». Такое характерное проявление постковидного синдрома назвал иммунолог Владимир Болибок, сообщает «Радиоточка НСН».

«Одно из самых характерных осложнений — "туман в мозгу" — brain fog. Кроме того — сильная физическая слабость, вялость, потеря жизненных сил. Часто — расстройства желудочно-кишечного тракта», — рассказал иммунолог.

По его словам, для всех вариантов COVID-19 также характерна повышенная свертываемость крови. Редко после перенесенной болезни встречаются судороги, добавил Болибок.

Ранее инфекционист Николай Малышев назвал сроки восстановления организма после коронавируса. По его словам, постковидный синдром может длиться более двух лет. Специалист подчеркнул необходимость вакцинации и добавил, что в некоторых случаях восстановление проходит быстрее.

