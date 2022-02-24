Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Инфекционист оценил срок восстановления после коронавируса

Инфекционист Малышев заявил, что постковид может длиться более двух лет

Фото: Pixabay

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев оценил срок восстановления организма после коронавируса в несколько лет, передает URA.RU.

По словам специалиста, постковид может длиться более двух лет. «Люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения», — заявил он. Малышев отметил, что в каких-то случаях восстановление происходит быстрее, однако подчеркнул необходимость вакцинации.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что тяжесть симптомов постковидного синдрома влияет на состояние иммунитета после болезни. Так, проявления, затрагивающие ключевые функции организма — сердечно-сосудистую или дыхательную — скажутся на иммунитете сильнее, чем повышенная тревожность или головные боли.

Ранее врачи заявили, что у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы. Однако они рекомендовали не использовать коронавирус в качестве средства для похудения, поскольку жир во время болезни не уходит. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса», — рассказали специалисты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину за военной помощью
В Белом доме заявили о лежащем мертвым грузом на дне моря «Северном потоке-2»
Выглядящая на 25 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила фанатов
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Минфин США установил срок завершения операций с Nord Stream 2 AG
Инфекционист оценил срок восстановления после коронавируса
Депутаты-мужчины ЛНР ушли в военкоматы
Московским автомобилистам предложили снизить скорость
Белый дом пообещал не направлять войска на Украину воевать с Россией
Власти Чехии захотели ужесточить выдачу виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.