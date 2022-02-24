Инфекционист оценил срок восстановления после коронавируса

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев оценил срок восстановления организма после коронавируса в несколько лет, передает URA.RU.

По словам специалиста, постковид может длиться более двух лет. «Люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения», — заявил он. Малышев отметил, что в каких-то случаях восстановление происходит быстрее, однако подчеркнул необходимость вакцинации.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что тяжесть симптомов постковидного синдрома влияет на состояние иммунитета после болезни. Так, проявления, затрагивающие ключевые функции организма — сердечно-сосудистую или дыхательную — скажутся на иммунитете сильнее, чем повышенная тревожность или головные боли.

Ранее врачи заявили, что у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы. Однако они рекомендовали не использовать коронавирус в качестве средства для похудения, поскольку жир во время болезни не уходит. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса», — рассказали специалисты.