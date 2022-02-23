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Раскрыто влияние коронавируса на фигуру

Вирусолог Малышев заявил, что при COVID-19 происходит быстрая потеря мышечной массы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор Петр Чумаков раскрыли влияние коронавируса на фигуру. По их словам, у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы. Об этом врачи рассказали в беседе с URA.RU.

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань», — уточнил Малышев, добавив, что также во время болезни из организма уходит вода. Поэтому, по словам медика, использовать коронавирус в качестве средства для похудения не получится.

В свою очередь Чумаков заметил, что во время тяжелой болезни у людей повышается температура, и они за два-три дня теряют в весе до 7-10 килограммов. «Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — заявил вирусолог, отметив, что со временем ее можно восстановить.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Наталья Шаманская рассказала, что после перенесенного коронавируса у части людей начинают выпадать волосы. По ее словам, это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию.

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Варвара Кошечкина
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