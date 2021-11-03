Российский врач назвала причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

После перенесенного коронавируса у части людей начинают выпадать волосы. Причины этого назвала врач-дерматолог, российский трихолог Наталья Шаманская, сообщают «Известия».

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По ее словам, это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию. Равномерно волосы по всей поверхности головы выпадают из-за воздействия самого вируса. Трихолог объяснила, что он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с фолликулом волоса.

Шаманская рассказала, что гнездовое выпадение волос может быть связано с нарушением работы иммунной системы, ишемическое выпадение волос, при котором нарушается кровообращение в росте самого волоса, — с тяжелым течением болезни и подключением к аппарату ИВЛ.

«Еще один вид [выпадения волос] — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии», — рассказала медик.

Она добавила, что после окончания токсического действия рост волос возобновляется. Также из-за дефицита питания во время болезни может появиться большое количество седых волос, сказала Шаманская.

Ранее иммунолог Игорь Кашаба дал советы по профилактике раннего облысения после коронавируса. По его словам, после болезни важно поддержать сосуды в рабочем состоянии и нормализовать циркуляцию крови в организме. При осложнениях необходимо обратиться к врачу, подчеркнул он.