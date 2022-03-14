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Инфекционист прокомментировал возможное завершение пандемии коронавируса

Инфекционист Поздняков заявил, что пока неверно говорить о завершении пандемии COVID-19

Фото: Pixabay

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «ООО Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков прокомментировал возможное завершение пандемии COVID-19 в России. Его слова передает РИА Новости.

Специалист считает, что пока неверно говорить о том, что пандемия коронавируса в России скоро завершится, даже несмотря на значительное снижение заболеваемости. Поздняков объяснил, что закончилась только ее острая фаза, а вирус остался в популяции во всех странах. «Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти», — заявил он.

По словам Позднякова, большая часть людей будет переносить вирус в легкой форме, однако из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, какая-то часть граждан, возможно меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. «Плюс — естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения», — объяснил инфекционист.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Марина Совина
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