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Россия сняла коронавирусные ограничения на полеты в ряд стран

Россия с 9 марта возобновила полеты в Армению, Казахстан, Иран и Узбекистан

Фото: Unsplash

Россия сняла ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщения для летного состава NOTAM.

В частности, рейсы будут выполняться в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении между Россией и указанными государствами. В то же время в сообщении уточняется, что во время полетов необходимо соблюдать установленные российским законодательством меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Ранее турецкая авиакомпания изменила правила покупки билетов для россиян из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard. Теперь россияне могут купить билеты по любым маршрутам, однако они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.

Ксения Назарова
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