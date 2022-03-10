Турецкая авиакомпания изменила правила покупки билетов для россиян

Turkish Airlines ввела ограничения для россиян на рейсы из Турции в другие страны

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основанием для такого решения стала блокировка российских карт Visa и Mastercard, которая привела к проблемам в прохождении платежей. Теперь россияне могут купить билеты по любым маршрутам, однако они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия.

В АТОР уточнили, что россияне не смогут купить отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну, например в США или Испанию. «То есть летать на Turkish Airlines вне контура Россия—Турция более не получится», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у офисов Turkish Airlines в Москве и Санкт-Петербурге образовались длинные очереди. Как отмечает издание TourDom.ru, это может быть связано с массовым желанием россиян улететь за границу, поскольку Стамбул является одним из главных транзитных хабов, в том числе и у тех, кто пытается вернуться в Россию.