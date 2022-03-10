Россияне массово захотели улететь за границу одной авиакомпанией

У офисов Turkish Airlines в Москве и Санкт-Петербурге образовались длинные очереди

Россияне массово бросились покупать билеты в офисы турецкой авиакомпании Turkish Airlines. О длинных очередях в точки продаж перевозчика в Москве и Санкт-Петербурге сообщает TourDom.ru.

Отмечается, что очереди у офисов Turkish Airlines начали образовываться еще со среды, 9 марта. Как отметили в издании, это может быть связано с массовым желанием россиян улететь за границу, поскольку Стамбул является одним из главных транзитных хабов, в том числе и у тех, кто пытается вернуться в Россию. Отечественные перевозчики не могут составить конкуренцию турецкой компании, так как вынуждены временно приостановить международные летные программы из-за санкций и проблем с лизингодателями.

Также сообщается, что люди вынуждены покупать билеты в головном офисе, поскольку приобрести билеты онлайн ни на сайте, ни в мобильных приложениях не удается.

«У офиса авиакомпании на улице Валовой, 35, опять огромные очереди — люди рассказывают, что не могут войти в здание уже больше 2,5 часа. Некоторые из них пытаются сдать или поменять билеты», — описал обстановку в Москве на 10 марта корреспондент издания.

Ранее в марте турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о запуске рейсов из Екатеринбурга в Стамбул и обратно, а также об увеличении частоты перелетов в Петербург и Казань. Так, в город на Неве и в столицу Татарстана запланировано по три трансфера в день.