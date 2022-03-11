Назван возможный срок отмены масочного режима в России

Эксперт Вознесенский заявил, что отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае

Отмена масочного режима в России будет возможна после завершения сезона ОРВИ в апреле-мае. Такой срок назвал в разговоре с РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Эксперт пояснил, что ситуация с отменой будет зависеть от коечного фонда.

Вознесенский напомнил, что масочный режим в России устанавливается и отменяется не региональными властями, а главным санитарным врачом страны Анной Поповой.

Кроме COVID-19 существует еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций, уточнил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов сообщил, что отмена масочного режима и ограничений будет происходить поэтапно, когда ситуация полностью придет в норму.

Он объяснил, что график заболеваемости коронавирусом показывает уверенное снижение еще с двадцатых чисел февраля, и поэтому россияне немного «расслабились».