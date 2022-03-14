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В России госпитализировали 2712 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 2712 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 14 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 3191.

Выздоровели и выписались за последние сутки 105 243 человека. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 585 650 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 41 055 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 376 241.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков прокомментировал возможное завершение пандемии COVID-19. По его словам, пока неверно говорить о том, что пандемия коронавируса в России скоро завершится, даже несмотря на значительное снижение заболеваемости.

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Анастасия Шейкина
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