Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

За сутки в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19

12 марта в России госпитализировали 3191 человека с коронавирусом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки, 12 марта, в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число госпитализаций из-за коронавируса составило 6775 человек.

За минувшие 24 часа выздоровело и было выписано 128 629 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 480 407 россиян с коронавирусом.

Также оперштаб сообщил о выявленных за сутки 44 989 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 335 186 человек.

11 марта сообщалось, что власти Челябинской области частично отменили ковид-сертификаты. Документ теперь не понадобится предъявлять при посещении театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. С этого же дня большинство ограничений отменили в Республике Коми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях возможной встречи Путина и Зеленского
Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Иммунолог раскрыл способ избежать последствий COVID-19
Новый президент Армении вступил в должность
Стало известно об отправке канадских наемников на Украину
Собчак рассказала о своем гражданстве
Медведев ответил на недовольство из-за участия российских теннисистов в турнирах
В Италии перевернулся автобус с украинцами
Названа самая высокооплачиваемая вакансия марта в Москве
В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.