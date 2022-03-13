За сутки в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19

12 марта в России госпитализировали 3191 человека с коронавирусом

За минувшие сутки, 12 марта, в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число госпитализаций из-за коронавируса составило 6775 человек.

За минувшие 24 часа выздоровело и было выписано 128 629 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 480 407 россиян с коронавирусом.

Также оперштаб сообщил о выявленных за сутки 44 989 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 335 186 человек.

11 марта сообщалось, что власти Челябинской области частично отменили ковид-сертификаты. Документ теперь не понадобится предъявлять при посещении театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. С этого же дня большинство ограничений отменили в Республике Коми.

