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В России госпитализировали 6775 пациентов с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о госпитализации 6775 пациентов в России с коронавирусом за сутки

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России госпитализировали 6775 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 12 марта, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число госпитализаций составило 7566.

Выздоровел и выписался за последние сутки 156 851 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 351 778 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 48 154 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 290 197.

Ранее в Чечне из-за улучшения эпидемиологической ситуации отменили все ограничения, введенные ранее из-за COVID-19. По словам главы республики Рамзана Кадырова, «заболеваемость в регионе стремится к нулю». Кадыров поблагодарил региональный оперштаб и Минздрав за борьбу с COVID-19.

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Анастасия Шейкина
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