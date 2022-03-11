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В России госпитализировали 7566 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 7566 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За минувшие сутки в России госпитализировали 7566 пациентов с COVID-19. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 10 марта, число госпитализаций составило 9401.

Выздоровели и выписались за последние сутки 151 210 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 194 927 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 50 743 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 242 043.

9 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что на минувшей неделе прирост заболеваемости фиксировался только в пяти регионах России. В общем по стране этот показатель снизился почти на 30 процентов.

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Евгения Куликова
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