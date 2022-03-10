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В России госпитализировали 9401 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 9401 пациента с коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России госпитализировали 9401 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 10 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 3054.

Выздоровели и выписались за последние сутки 148 634 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 043 717 россиян с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 51 231 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 191 300.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе росло только в пяти регионах России. Показатель заболеваемости по стране снизился на 29,6 процента.

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Анастасия Шейкина
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