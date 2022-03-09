В России госпитализировали 3054 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 3054 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 9 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 3847.

Выздоровели и выписались за последние сутки 92 732 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 14 895 083 россиян с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 58 675 человек — это минимум с 22 января. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 140 069.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процедуре регистрации назальной вакцины от коронавируса. Специалист допустил, что регистрация может произойти раньше установленного Минздравом срока — 17 марта.