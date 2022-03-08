За минувшие сутки в России госпитализировали 3847 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 8 марта.

При этом днем ранее, 7 марта, медики зафиксировали 3804 госпитализации. 6 марта стало известно, что в больнице оказались еще 8242 инфицированных пациента.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы еще 111 756 пациентов. За время пандемии вылечился от инфекции 14 802 351 человек. При этом были заражены новой инфекцией еще 66 576 россиян. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 17 081 394.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии COVID-19. Он заявил, что это время закончится не раньше, чем через два-три года.