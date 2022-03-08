Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России госпитализировали 3847 пациентов с COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализировали 3847 пациентов, заболевших COVID-19

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России госпитализировали 3847 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 8 марта.

При этом днем ранее, 7 марта, медики зафиксировали 3804 госпитализации. 6 марта стало известно, что в больнице оказались еще 8242 инфицированных пациента.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы еще 111 756 пациентов. За время пандемии вылечился от инфекции 14 802 351 человек. При этом были заражены новой инфекцией еще 66 576 россиян. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 17 081 394.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии COVID-19. Он заявил, что это время закончится не раньше, чем через два-три года.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский согласился обсудить Крым с Россией
Экономист оценил решение о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет
Японская платежная система JCB приостановит работу в России
Киев представил Москве и Красному Кресту маршруты гуманитарных коридоров
В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины
В России госпитализировали 3847 пациентов с COVID-19
В Москве продлили «желтый» уровень опасности
Александр Емельяненко бросил вызов трем спортсменам
Группировки войск ЛНР установили контроль над шестью селами и двумя городами
В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.