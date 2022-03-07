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В России госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 3804 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За минувшие сутки в России госпитализировали 3804 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это на 53,8 процента меньше по сравнению с 6 марта — тогда было госпитализировано 8242 пациента с COVID-19.

Выписано в связи с выздоровлением 122 619 человек. Это на 17,7 процента меньше по сравнению с 6 марта — показатель того дня составил 149 060.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 73 162 новых случая COVID-19.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может получить регистрацию раньше установленного Минздравом срока — 17 марта. Он отметил, что препарат получили уже 104 добровольца, у них не выявили осложнения и побочные реакции.

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Майя Гавашели
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