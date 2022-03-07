Гинцбург анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процедуре регистрации назальной вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава центра Гамалеи анонсировал cкорую регистрацию назальной вакцины от COVID-19 и допустил, что это может произойти раньше установленного Минздравом срока — 17 марта.

«То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — подчеркнул Гинцбург.

Директор центра добавил, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции.

Ранее Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19. Он подчеркнул, что она не наносит вред организму, поскольку в ней отсутствует живой вирус.

После завершения клинических исследований и регистрации назальную вакцину от коронавируса планируют использовать в качестве препарата для повторной прививки. Об этом сообщили в Минздраве России 3 февраля.

