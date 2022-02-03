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Минздрав рассказал о новом назначении назальной вакцины

Минздрав заявил об использовании назальной вакцины от COVID-19 для повторной прививки

Фото: Shutterstock

Назальная вакцина от коронавируса после завершения клинических исследований препарата и его регистрации будет использоваться для повторной вакцинации. Об этом сообщили в Минздраве России, пишет ТАСС.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, благодаря использованию назальной формы «Спутника V», интервал для повторной вакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Он пояснил, что назальная вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организма.

Преимущества препарата также отмечает вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, назальный «Спутник V» является дополнительной защитой от коронавируса вместе с внутримышечной версией препарата, также она дает меньше побочных эффектов.

Евгения Куликова
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