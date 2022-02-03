Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог назвал преимущества назальной вакцины от коронавируса

Вирусолог Альтштейн заявил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Назальная вакцина «Спутник V» является дополнительной защитой от коронавируса вместе с внутримышечной версией препарата, также она дает меньше побочных эффектов. Такие преимущества вакцины назвал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

По словам вирусолога, назальная вакцина от коронавируса образует другой иммунитет. Она попадает в носоглотку — участок, очень уязвимый к COVID-19.

«Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками, и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому появляются иммуноглобулины-А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной. А это те самые ворота, через которые попадает коронавирус», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что клинические испытания препарата планируется завершить в течение двух-двух с половиной месяцев.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что благодаря использованию назальной формы «Спутника V» интервал для ревакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Назальная вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организм, пояснил он.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем
Россиянин расстрелял приехавших помочь его брату женщин
Туристам рассказали о способе обезопасить себя при проживании в гостинице
Двое рабочих пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов в Москве
Популярный в России комик объяснил цену записи своего концерта
Рубль назвали самой недооцененной валютой мира
В российском городе 11 машин столкнулись и попали на видео
В Германии зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
В США оценили оружие из Польши для Украины
Пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске из-за непогоды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.