Вирусолог назвал преимущества назальной вакцины от коронавируса

Назальная вакцина «Спутник V» является дополнительной защитой от коронавируса вместе с внутримышечной версией препарата, также она дает меньше побочных эффектов. Такие преимущества вакцины назвал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».

По словам вирусолога, назальная вакцина от коронавируса образует другой иммунитет. Она попадает в носоглотку — участок, очень уязвимый к COVID-19.

«Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками, и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому появляются иммуноглобулины-А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной. А это те самые ворота, через которые попадает коронавирус», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что клинические испытания препарата планируется завершить в течение двух-двух с половиной месяцев.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что благодаря использованию назальной формы «Спутника V» интервал для ревакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Назальная вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организм, пояснил он.