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Названо преимущество назальной вакцины

Гинцбург: благодаря назальной вакцине интервал для ревакцинации может быть увеличен
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург эфире телеканала «Россия 24» назвал преимущество назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря использованию данного препарата интервал для ревакцинации от COVID-19 может быть увеличен. Специалист пояснил, что назальная вакцина будет создавать барьер, усиливающий защиту организма. «Возможно, что в дальнейшем мы действительно перейдем на ревакцинацию раз в год, хотелось бы на это надеяться», — сказал он.

Ранее Гинцбург назвал число вакцинированных от коронавируса российских подростков. По словам специалиста, на данный момент полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 10 тысяч несовершеннолетних россиян.

Также Гинцбург заявил, что сомневается в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавирусной инфекции. «Не берусь утверждать, что это финальная стадия... Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19», — подчеркнул он.

Марина Совина
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