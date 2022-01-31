Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург назвал число вакцинированных подростков в России

Глава центра Гамалеи Гинцбург: около 10 тыс. подростков в РФ прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал число вакцинированных от коронавируса российских подростков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, на данный момент полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 10 тысяч несовершеннолетних россиян. «Все, по данным Минздрава, очень хорошо в том плане, что никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет», — заключил он.

Ранее Гинцбург заявил, что сомневается в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавируса. «Не берусь утверждать, что это финальная стадия... Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19», — отметил он. Гинцбург также заявил, что, по данным исследований, люди, прошедшие повторную вакцинацию отечественным однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», в течение трех месяцев имеют 100-процентную защиту против заражения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины
Смолов забил гол пяткой в товарищеском матче за «Динамо»
ЕС пообещал России масштабные санкции в случае агрессии в отношении Украины
Гинцбург назвал число вакцинированных подростков в России
В Британии допустили заморозку активов российских компаний
МИД Британии назвал сроки утверждения санкций против России
Украина потребовала от ЕС ответа о членстве в союзе
Джонсон перевел внимание со скандала из-за вечеринки на Россию
Бывшая министр и ее супруг осуждены за многомиллионные взятки в Саратове
Dolce & Gabbana изменится ради спасения планеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter