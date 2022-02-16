Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальная вакцина против COVID-19, является безопасной для организма. В препарате нет живого вируса, заявил директор центра Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, относится ли распространяемая информация об опасности назальной вакцины к вакцине центра Гамалеи, Гинцбург ответил отрицательно. «Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет», — подчеркнул специалист.

Накануне в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина может быть более опасна для организма. Врач выразил мнение, что назальная вакцина попадает в организм через находящиеся близко к мозгу человека каналы, а потому опасность ее попадания в жизненно важные органы выше, чем при внутримышечном введении.

Ранее Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет. «Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — отметил он.