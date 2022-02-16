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Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург сообщил, что в ходе испытаний назальной вакцины у участников не было осложнений
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет.

«Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — отметил он.

Ранее в Москве начались клинические исследования второй назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Всего в исследовании примут участие 660 человек, 400 из них — в медицинских учреждениях города, остальные — в одиннадцати центрах по всей России.

Марина Совина
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