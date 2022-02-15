В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум»
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Всего в исследовании примут участие 660 человек, 400 из них — в медицинских учреждениях города, остальные — в одиннадцати центрах по всей России.
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По словам заммэра Анастасии Раковой, вакцина компании «Генериум» идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенного для внутримышечного введения.
Ранее Александр Гинцбург раскрыл сроки поступления в гражданский оборот назальной вакцины Центра имени Гамалеи. По его словам, это случится через три-четыре месяца. Гинцбург подчеркнул, что назальная вакцина будет эффективна против омикрон-штамма коронавируса