В России госпитализировали 8242 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 8242 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 6 марта.

Это на 11,3 процента меньше по сравнению с предыдущим днем. 5 марта число госпитализаций составило 9295.

По сведениям оперштаба, за сутки из больниц выписались 149 060 человек. Это на 4,3 процента меньше по сравнению с 5 марта.

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 79 863 новых случая COVID-19.

Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом оказалось почти на 30 процентов меньше, чем на минувшей неделе, пишет ТАСС.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России при мутации вируса или снижении коллективного иммунитета.