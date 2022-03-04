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В России допустили новые волны COVID-19 при двух условиях

Врач Тимаков допустил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России при мутации вируса

Фото: Pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал вероятность новых подъемов заболеваемости коронавирусом в России, сообщает РИА Новости.

Тимаков допустил новые волны COVID-19 при двух условиях. По его мнению, это произойдет при снижении уровня коллективного иммунитета или мутации вируса.

«У нас могут быть и новые подъемы заболеваемости», — подчеркнул он.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о спаде пандемии COVID-19 в России. По его словам, эпидемический процесс замедляется благодаря популяционному иммунитету и времени года. «Мы говорим, что сегодня процесс из пандемического переходит в такой управляемый процесс», — объяснил он.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что пандемия коронавируса закончится в России к июню. Это произойдет при поддержании необходимого уровня иммунизации граждан.

Марина Совина
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