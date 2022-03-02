Назван срок победы над пандемией коронавируса в России

Пандемия сойдет на нет к июню при поддержании должного уровня иммунизации населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ученый отметил, что уверенные прогнозы пока делать рано. Но, по его мнению, если люди продолжат прививаться эпидемия коронавируса в России закончится к лету.

«Это связано с тем, что уже довольно много людей провакцинировалось, довольно много людей переболело активной инфекцией или бессимптомной. В результате есть надежда, что сейчас иммунитет уже достаточный, и если его поддерживать в дальнейшем вакцинацией, то, я думаю, пандемия должна закончиться в ближайшие два-три месяца», — высказался вирусолог.

Шанс того, что начнется новая волна коронавируса под эгидой очередного мутировавшего штамма низок, отметил Альтштейн. На фоне приобретенного коллективного иммунитета новые вариации COVID-19 уже не смогут распространиться так широко и быть столько же губительными, как первый возбудитель.

«Последний наш мутант омикрон прошел масштабно. Очень много людей заболело или стало переносчиками. Это очень сильно влияет на иммунный фонд, в результате мы идем, я думаю, к концу эпохи коронавируса», — заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вирусолог подчеркнул, что сегодня важно продолжать прививаться и ревакцинироваться. Только так можно сохранить на должном уровне коллективный иммунитет в вирусу.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что конструкция новой вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в Центре имени Гамалеи, позволит улучшить ее эффективность. «Отличие будет кардинальным от существующих моновалентных вакцин. Это не первая российская субъединичная рекомбинантная вакцина, разработанная на вирусоподобных частицах. Есть еще "Бетувакс-КоВ-2"», — объяснил специалист.