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Российский иммунолог оценил эффективность новой вакцины от коронавируса

Иммунолог Крючков заявил, что конструкция новой вакцины от COVID-19 улучшит эффективность

Фото: Shutterstock

Конструкция новой вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в Центре имени Гамалеи, позволит улучшить ее эффективность. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводит KP.RU.

«Но сказать, что отличие будет кардинальным от существующих моновалентных вакцин, я не могу. Это не первая российская субъединичная рекомбинантная вакцина, разработанная на вирусоподобных частицах. Есть еще "Бетувакс-КоВ-2"», — объяснил специалист.

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Он предположил, что стоимость производства новой вакцины может оказаться дороже массового выпуска уже существующих препаратов. Однако, по его словам, вакцина может стать более привлекательной для людей, которые отказываются прививаться уже доступными препаратами.

Крючков объяснил, что смысл подобных вакцин в том, что они не содержат какого-либо генетического материала убитых или ослабленных вирусов, однако прививка обеспечивает достаточный иммунный ответ.

16 февраля стало известно, что центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Первую и вторую фазу клинических исследований проведут среди добровольцев 18-55 лет. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина будет двухкомпонентной. В ее структуре содержатся вирусоподобные частицы, однако там не будет живого коронавируса.

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Никита Абрамов
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