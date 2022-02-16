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Центру Гамалеи разрешили исследование вакцины на основе вирусоподобных частиц

Центр Гамалеи получил разрешение на испытание вакцины на основе вирусоподобных частиц

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Об этом сообщается в реестре Минздрава.

Согласно реестру, первую и вторую фазу клинических исследований проведут среди добровольцев 18-55 лет. Препарат проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.

Препарат будут вводить внутримышечно дважды.

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31 января

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также рассказал, что Минздрав скоро разрешит клинические исследования «коктейля из антител» от COVID-19. Препарат от коронавируса создан на основе моноклональных антител, сообщил он.

Ранее в Москве начались клинические исследования второй назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». В испытании примут участие 660 человек, 400 из них — в медицинских учреждениях города, остальные — в одиннадцати центрах по всей России.

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Анастасия Шейкина
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