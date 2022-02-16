Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID-19

Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит клинические исследования «коктейля из антител» от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Разрешение на проведение исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для улучшения работы сердца
Минздрав разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID-19
Россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии
Политолог назвал Лукашенко токсичным партнером России
Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности
В России оценили вероятность переноса посольства из Киева
Малышева призвала россиян перестать трогать лицо
Иммунолог назвал редкий симптом коронавируса
В США допустили отказ России от вторжения на Украину
Россиянка побывала в гостях у бедуина и описала прием словами «вот так прикол»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.