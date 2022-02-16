Минздрав разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит клинические исследования «коктейля из антител» от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Разрешение на проведение исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет.