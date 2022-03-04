В России заявили о спаде пандемии COVID-19

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. По его мнению, эпидемический процесс стал идти на спад, передает ТАСС.

Онищенко заявил, что эпидемический процесс COVID-19 спадает благодаря популяционному иммунитету. Кроме того, на последнем этапе стране «помогла природа».

«Сезон играет определенную роль, учитывая, что погода способствует тому, чтобы люди меньше простывали, меньше болели, меньше находились в скученном состоянии и друг друга заражали. Сегодня вопрос, связанный с мероприятиями по пандемии коронавируса, перешел из разряда социально-политической в медицинскую проблему. <…> Мы говорим, что сегодня процесс из пандемического переходит в такой управляемый процесс», — объяснил он.

Профессор добавил, что российские медработники знают, как лечить коронавирус, а граждане обладают возможностью пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что улучшение эпидситуации позволяет вводить точечные и предметные меры. «Активно выявлять возможных заболевших, проводить работу в очагах, давать возможность при наличии всех прививок работать нашим предприятиям, нашему бизнесу», — заключил Онищенко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал срок победы над пандемией коронавируса в России. По его мнению, это произойдет к июню при поддержании необходимого уровня иммунизации граждан.