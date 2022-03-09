Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 только в пяти регионах России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заболеваемость коронавирусом на прошлой неделе росла только в пяти регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости COVID-19 в российских регионах на минувшей неделе снизился на 29,6 процента, добавили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

По итогам девятой недели 2022 года в России зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, пояснили в Роспотребнадзоре.

В структуре заболеваемости 7,9 процента случаев приходится на Москву — 2,6 процента, Санкт-Петербург — 4 процента и Подмосковье — 1,3 процента. На другие субъекты страны приходятся 92,1 процента, уточнили в ведомстве.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал, что у пациентов с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.