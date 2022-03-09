В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом на прошлой неделе росла только в пяти регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости COVID-19 в российских регионах на минувшей неделе снизился на 29,6 процента, добавили в ведомстве.

По итогам девятой недели 2022 года в России зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, пояснили в Роспотребнадзоре.

В структуре заболеваемости 7,9 процента случаев приходится на Москву — 2,6 процента, Санкт-Петербург — 4 процента и Подмосковье — 1,3 процента. На другие субъекты страны приходятся 92,1 процента, уточнили в ведомстве.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал, что у пациентов с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания.