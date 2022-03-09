Инфекционист назвал болезни-спутники коронавируса

У пациента с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания. Заболевания-спутники коронавируса назвал инфекционист Николай Малышев, сообщает Ura.ru.

«Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — заявил Малышев.

Он добавил, что COVID-19 может спровоцировать обострение других фоновых заболеваний даже у здоровых людей.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что коронавирус у части пациентов сопровождается цитокиновым штормом, дыхательной, печеночно-почечной и сердечной недостаточностью, а также пневмонией, инсультом или инфарктом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия COVID-19 уйдет не раньше, чем через два-три года. Тогда у людей сформируется полноценный иммунитет, который будет полностью адаптироваться к коронавирусу, считает он.