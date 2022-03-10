В российском регионе отменят большинство ограничений из-за COVID-19

В Коми с 11 марта отменят ковид-сертификаты и другие коронавирусные ограничения

В Республике Коми с 11 марта отменят большинство ограничений, ранее введенных против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Уточняется, что ковид-сертификаты в республике отменяются повсеместно. Помимо этого, с полной заполняемостью залов в Коми разрешено работать учреждениям культуры и спорта.

Также в российском регионе отменяется обязательное требование к работодателям о переводе работников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, на удаленный режим работы. С 11 марта становится необязательным тестирование работников на COVID-19, которое проводилось три раза в неделю.

Ранее об отмене большинства коронавирусных ограничений объявили власти Свердловской области. С 10 марта в российском регионе будет действовать только масочный режим — в области отменяется социальная дистанция, ковид-сертификаты и требование о неполной заполняемости концертных площадок и других общественных мест. Аналогичные меры приняты и в Карачаево-Черкесии.