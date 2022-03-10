Еще в одном российском регионе отменили большинство ограничений из-за COVID-19

В Свердловской области отменили все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима

В Свердловской области с 10 марта отменяется большинство ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

По данным оперштаба, отмена ограничительных мер не касается только масочного режима. С 10 марта ковид-сертификаты в Свердловской области не понадобится для посещения музеев и государственных учреждений, рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По словам губернатора, полностью могут заполняться концертные площадки и другие общественные места, также стала необязательной социальная дистанция.

«Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок», — написал Куйвашев в социальной сети.

При этом в российском регионе сохраняются рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее основные антикоронавирусные ограничения сняли власти Карачаево-Черкесии. В регионе с 9 марта отменили ковид-сертификаты, также сняли ограничения по проведению массовых мероприятий.