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Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты

В Карачаево-Черкесии с 9 марта отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии с 9 марта из-за улучшения ситуации с COVID-19 снимаются основные ограничения, в том числе отменяются ковид-сертификаты. Об этом сообщается на официальном сайте правительства российского региона.

Согласно указу главы республики Рашида Темрезова, требования по предъявлению ковид-сертификатов снимаются полностью. Также отменяются рекомендации по переводу сотрудников на дистанционный формат работы.

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Помимо этого, в регионе снимаются ограничения по проведению массовых мероприятий — при этом на объектах необходимо продолжать соблюдать масочный режим, отмечается в сообщении правительства. Также перестают действовать требования по социальному дистанцированию.

В Карачаево-Черкесии отменяются ограничения на количество посетителей заведений общественного питания. При этом «сохраняются строгие требования Роспотребнадзора по термометрии сотрудников и усиленной дезинфекции».

После волны омикрон-штамма во многих российских регионах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти принимают решение об отмене ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Ограничения из-за COVID-19 уже ослабили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и в других регионах.

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Анастасия Шейкина
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