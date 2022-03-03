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Собянин отменил ковид-сертификаты в Москве

Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для пожилых

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве с четверга, 3 марта, отменяется система использования ковид-сертификатов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сообщил на своем персональном сайте.

Кроме того, по словам Собянина, в Москве отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Мэр подчеркнул, что домашний режим для жителей Москвы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

Такое решение Собянин объяснил тем, что в столице эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 4 марта будут оменены ковид-сертификаты для посещения ресторанов, торговых центров и музеев.

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Северной столице. Постановление об отмене требования о необходимости предъявления ковид-сертификатов подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Анна Щербакова
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