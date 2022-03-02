Власти Петербурга объявили об отмене ковид-сертификатов

В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют ковид-сертификаты для посещения ресторанов, торговых центров и музеев. Такое решение объявили власти, сообщается на сайте городского правительства.

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Северной столице. Постановление об отмене требования о необходимости предъявления ковид-сертификатов подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Жители Петербурга смогут посещать без предъявления ковид-сертификатов торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения и другие мероприятия.

Кроме того, в городе отменятся обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет.

В середине февраля власти Башкирии отменили обязательную проверку ковид-сертификатов в общественных местах.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил отмену ковид-сертификатов достижением необходимого порога коллективного иммунитета в республике.