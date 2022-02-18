Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты в общественных местах

Власти Башкирии с 19 февраля отменяют обязательную проверку ковид-сертификатов в общественных местах. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Instagram-аккаунте.

Проверка ковид-сертификатов в российском регионе будет отменена в торговых центрах, на рынках, в музеях, театрах, кинотеатрах, ресторанах, фитнес-клубах и салонах красоты.

Кроме того, по словам Хабирова, без них разрешат посещать массовые мероприятия на открытом воздухе, при этом ограничения продолжат действовать в закрытых помещениях, если в зале находится 500 и более человек.

Глава Башкирии объяснил отмену ковид-сертификатов достижением необходимого порога коллективного иммунитета в республике.

Ранее сообщалось, что ковид-сертификаты для посещения общественных мест с 21 февраля отменят в Приамурье. Губернатор региона Василий Орлов пояснил, что при необходимости цифровые документы для допуска в общественные места могут вернуть.