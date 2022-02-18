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Еще в одном российском регионе отменили систему ковид-сертификатов

В Приамурье с 21 февраля отменяют ковид-сертификаты для посещения общественных мест

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Приамурье с 21 февраля отменят ковид-сертификаты для посещения общественных мест. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и в целом болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять», — приводятся в сообщении правительства слова губернатора Василия Орлова.

По его словам, при необходимости в российском регионе могут вернуть цифровые документы для допуска в общественные места. Решение об отмене системы ковид-сертификатов приняли на заседании регионального оперштаба, сообщил губернатор.

С 18 февраля в Мурманской области отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест. Цифровые документы больше не нужно будет предъявлять в заведениях общепита, кинотеатрах, а также в торговых центрах.

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Анастасия Шейкина
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