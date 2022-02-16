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В российском регионе отменили ковид-сертификаты для посещения общепита

В Мурманской области с 18 февраля отменяют ковид-сертификаты для посещения общепита и ТРЦ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Мурманской области с 18 февраля отменяются ковид-сертификаты для посещения общественных мест. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис во «ВКонтакте».

По его словам, цифровые документы больше не нужно будет предъявлять в заведениях общепита, кинотеатрах, а также в торговых центрах.

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Чибис со ссылкой на данные федерального опештаба по борьбе с COVID-19 также сообщил, что уровень коллективного иммунитета в Мурманской области составляет 83,5 процента.

«Я напоминаю о необходимости пройти вакцинацию и не забывать о своевременной ревакцинации, чтобы даже в случае заболевания, ковид протекал гораздо легче», — написал губернатор в социальной сети.

Ранее в Санкт-Петербурге справку о наличии антител приравняли к ковид-сертификатам. Согласно постановлению, с подобным документом с 21 февраля можно будет посещать общественные места города.

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Анастасия Шейкина
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