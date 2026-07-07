Звезда российского фильма «Эскортница» вышла замуж в пижаме

Актриса Анна Старшенбаум в пижаме вышла замуж за бизнесмена Даниила Наумова

Российская актриса Анна Старшенбаум вышла замуж в необычном образе. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда фильма «Эскортница» заключила брак с IT-специалистом и бизнесменом Даниилом Наумовым — пара расписалась в МФЦ. На размещенном кадре девушка предстала н в толстовке и пижамных брюках в клетку.

«Мы просто спустились в пижамах в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались. Свидетельство о браке оказалось нужно для подачи других документов, а так бы еще долго могли не фиксировать нашу любовь документально», — заявила артистка.

В мае 2023 года российская певица Рита Дакота приехала на собственную свадьбу на самокате и в спортивном костюме.