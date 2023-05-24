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15:06, 24 мая 2023Ценности

Рита Дакота приехала на собственную свадьбу на самокате и в спортивном костюме

Певица Рита Дакота приехала на собственную свадьбу на самокате и в спортивном костюме

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Российская певица и композитор Рита Дакота появилась на собственной свадьбе в спортивной одежде. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Так, 33-летняя исполнительница надела на регистрацию брака черный спортивный костюм фасона оверсайз с белыми полосками марки Adidas. Образ звезда дополнила массивными кроссовками, фатой и очками с желтыми линзами. Кроме того, она уложила заплетенные в дреды волосы в высокий объемный пучок и держала в руках букет розовых пионов.

Избранник певицы Федор Белогай также позировал в спортивном костюме, выбрав комплект зеленого цвета, в черной рубашке, кроссовках и очках. Отмечается, что влюбленные приехали на регистрацию брака на самокатах.

Накануне Дакота раскрыла в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подробности свадьбы. Она заявила, что решила отказаться от пышной церемонии в пользу «скромного ужина для родителей на пять человек».

Ранее Рита Дакота показала нос после ринопластики и раскрыла свое отношение к пережитой операции. Знаменитость опубликовала видео, показав старую и новую форму носа, которую она изменила посредством хирургического вмешательства год назад. По словам поп-исполнительницы, она довольна результатом.

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Карина Черных
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